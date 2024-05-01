Президент Чехии заявил, что Россия не желает добра Европе

Ровно 20 лет назад — 1 мая 2004 года — состоялось самое крупное расширение в истории Евросоюза. К объединению присоединились одновременно 10 государств, в том числе бывшие участники Восточного блока. Следом в ЕС вступили еще несколько стран, а процесс по факту остановился в 2013 году. Сейчас в Брюсселе вновь заговорили о расширении: стать частью блока хотят 10 государств. Ждать ли вступления новых стран в ЕС и сможет ли объединение это пережить — в материале «Газеты.Ru».