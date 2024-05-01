В парламенте Грузии произошла драка между депутатами перед началом заседания

Как сообщается, инцидент начался с того, что оппозиция высказала протест против того, что спецназ избил накануне во время акции протеста главу крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили. Это вызвало недовольство у представителей правящей партии «Грузинская мечта», которые поддерживают действия силовиков. Словесная перепалка переросла в драку.
Накануне в Тбилиси прошла акция протеста перед парламентом Грузии, где депутаты рассматривали во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Акция переросла в столкновения с полицией, спецназ многократно применил слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих. 6 полицейских пострадали, 63 человека были задержаны в административном порядке. В ходе акции спецназом был избит Хабеишвили. В МВД Грузии заявили, что Хабеишвили попытался помешать полицейским исполнять свои обязанности и, прорвав кордон полиции и оказав ей сопротивление, получил телесные повреждения.
Парламент Грузии 17 апреля одобрил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», против которого высказывались президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против законопроекта.
Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект. Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от принятия законопроекта. Его текст остался таким же, как и в прошлом году, за исключением термина «агент иностранного влияния». Вместо этого использовано понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».