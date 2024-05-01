В Молдове построят воздушную ЛЭП для соединения с Румынией

«Проект межсетевого соединения, стартовавший сегодня, вместе с другими аналогичными проектами, приведет нас, вероятно, к концу 2028 года, это временная оценка, к ситуации, когда наша страна сможет интегрироваться в европейский энергетический рынок через румынский, до того как официально станет членом ЕС. У нас есть возможность стать частью европейского энергетического рынка, прежде чем стать полноправным членом ЕС», — заявил министр.