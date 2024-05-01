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В Молдове построят воздушную ЛЭП для соединения с Румынией

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Новая воздушная линия электропередачи напряжением 400 кВ расчетной протяженностью 190 км соединит молдавскую электроэнергетическую систему с румынскими и европейскими сетями.

Источник: Reuters

Меморандум о взаимопонимании между правительством США в лице Агентства США по международному развитию (USAID) и правительством Республики Молдова в лице Министерства энергетики подписали во вторник в Кишиневе министр энергетики Виктор Парликов и представитель USAID Изобель Коулмэн.

Воздушная ЛЭП мощностью 400 кВ станет третьим прямым соединением между Молдовой и Румынией, которое объединит станции Страшэны и Гутинаш.

Парликов назвал соглашение «Великим событием».

«Проект межсетевого соединения, стартовавший сегодня, вместе с другими аналогичными проектами, приведет нас, вероятно, к концу 2028 года, это временная оценка, к ситуации, когда наша страна сможет интегрироваться в европейский энергетический рынок через румынский, до того как официально станет членом ЕС. У нас есть возможность стать частью европейского энергетического рынка, прежде чем стать полноправным членом ЕС», — заявил министр.

Изобель Коулмэн подчеркнула роль США в поддержке Республики Молдова «в реализации крайне важного проекта». Строительство высоковольтной линии Страшэны-Гутинаш — часть программы USAID MoldovaConectată по укреплению энергобезопасности Молдовы.

Присутствовавший на подписании посол США в Молдове Кент Логсдон подчеркнул, что партнерство между Соединенными Штатами и молдавским правительством все более укрепляется.

Этап строительства начнется в конце 2025 года, после проведения нескольких технико-экономических обоснований, а завершение строительства ожидается к концу 2029 года. На территории Молдовы воздушная линия электропередачи протянется более чем на 70 км из 190 км и начнется у Стрэшенской электрической станции.

В ближайшие годы запланированы инвестиции в размере 220 миллионов долларов.

энергетика