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Глава МИД Беларуси обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД Беларуси встретился с послом Палестины.

Источник: mfa.gov.by

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник обсудил с послом Палестины Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом ситуацию на Ближнем Востоке, проинформировали в пресс-службе МИД Беларуси.

В сообщении сказано, что встреча главы МИД и посла Чрезвычайного и Полномочного посла Палестины в Беларуси состоялась во вторник, 30 апреля. В ведомстве сообщили, что собеседники обменялись мнениями о ситуации, которая складывается на Ближнем Востоке. Кроме того, также они обсудили перспективы нормализации ситуации в секторе Газа.

В МИД отметили, что две стороны высказались за скорейшее справедливое разрешение палестино-израильского конфликта. Уточняется, что для этого необходима политическая воля, возобновление переговорного процесса, а также активизация усилий всех вовлеченных и заинтересованных сторон.