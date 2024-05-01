Глава МИД Беларуси обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

В сообщении сказано, что встреча главы МИД и посла Чрезвычайного и Полномочного посла Палестины в Беларуси состоялась во вторник, 30 апреля. В ведомстве сообщили, что собеседники обменялись мнениями о ситуации, которая складывается на Ближнем Востоке. Кроме того, также они обсудили перспективы нормализации ситуации в секторе Газа.