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Владимир Путин присвоил звание Героя труда жительнице Кубани Людмиле Беспаловой

Известного российского селекционера, заведующую отделом Национального центра зерна им. П. П. Лукьяненко Людмилу Беспалову 1 мая указом президента России удостоили звания Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ разместили сегодня на портале официального опубликования правовых актов.

Источник: Российская газета

Звание Людмила Беспалова получила за выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу. Всего распоряжением Владимира Путина сегодня наградили пятерых тружеников из Архангельской, Московской, Курской областей и Бурятии.

Людмила Андреевна Беспалова работает в Национальном центре зерна еще с 1971 года — тогда учреждение еще называлось «Краснодарский НИИ сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко». Беспалова в то время только выпустилась из Московской сельскохозяйственной академии К. А. Тимирязева и пришла в кубанский НИИ в должности младшего научного сотрудника.

За годы работы Людмила Андреевна с коллективом ученых создала 128 сортов пшеницы и тритикале — гибрида пшеницы и ржи. Все они отличаются высоким качеством и урожайностью. Беспалова — одна из самых известных и опытных селекционеров в стране, автор более 300 научных трудов и трех монографий, у нее около 120 патентов на авторские изобретения.

В разное время награждена медалями «Герой труда Кубани», «За большой вклад в развитие Кубани» II степени, а также золотыми медалями им. академика П. П. Лукьяненко, ВДНХ и орденом Трудового Красного Знамени.