Владимир Путин присвоил звание Героя труда жительнице Кубани Людмиле Беспаловой

Людмила Андреевна Беспалова работает в Национальном центре зерна еще с 1971 года — тогда учреждение еще называлось «Краснодарский НИИ сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко». Беспалова в то время только выпустилась из Московской сельскохозяйственной академии К. А. Тимирязева и пришла в кубанский НИИ в должности младшего научного сотрудника.