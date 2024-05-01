Владимир Путин присвоил звание Героя труда жительнице Кубани Людмиле Беспаловой

Звание Людмила Беспалова получила за выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу. Всего распоряжением Владимира Путина сегодня наградили пятерых тружеников из Архангельской, Московской, Курской областей и Бурятии.
Людмила Андреевна Беспалова работает в Национальном центре зерна еще с 1971 года — тогда учреждение еще называлось «Краснодарский НИИ сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко». Беспалова в то время только выпустилась из Московской сельскохозяйственной академии К. А. Тимирязева и пришла в кубанский НИИ в должности младшего научного сотрудника.
За годы работы Людмила Андреевна с коллективом ученых создала 128 сортов пшеницы и тритикале — гибрида пшеницы и ржи. Все они отличаются высоким качеством и урожайностью. Беспалова — одна из самых известных и опытных селекционеров в стране, автор более 300 научных трудов и трех монографий, у нее около 120 патентов на авторские изобретения.
В разное время награждена медалями «Герой труда Кубани», «За большой вклад в развитие Кубани» II степени, а также золотыми медалями им. академика П. П. Лукьяненко, ВДНХ и орденом Трудового Красного Знамени.