В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка»

«Учитывая существующие угрозы общественной безопасности, принято решение отменить шествия “Бессмертного полка” в Кыргызстане» — говорится в сообщении.
Как заверили в ведомстве, МВД в целях обеспечения общественного порядка и безопасности предпринимает «комплекс мер, направленных на предупреждение и исключения рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей».
При этом в МВД призвали население «с пониманием отнестись к мерам безопасности».
Будет ли акция проводиться в онлайн-режиме пока неизвестно.
«Бессмертный полк» проводится в городах Киргизии с 2014 года. В Бишкеке на акцию ранее собирались до 50 тыс. человек. Шествие с тех пор не проводилось лишь в 2020 году из-за пандемии коронавируса.