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Мэр Минска высказался про работу общественного транспорта

Мэр Кухарев оценил работу общественного транспорта в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Минска Владимир Кухарев высказался про работу общественного транспорта, пишет агентство «Минск-Новости».

Он признался, что периодически ездит на общественном транспорте для того, чтобы понимать, что происходит, а также видеть ситуацию изнутри:

— Общественный транспорт — это лицо города, важно, чтобы он работал достойно.

Кухарев подчеркнул, что в Минске транспорт работает хорошо и обеспечивает поставленные задачи. Он обратил внимание на то, что возникают вопросы, которые оперативно решаются.

— Считаю, что у нас очень профессиональный состав водителей.

Он отметил, что Минск обеспечен различными видами транспорта, однако самым многочисленным остается автобус. По словам мэра, проводится системная работа, связанная с развитием общественного транспорта.

— С учетом того, что в стране функционирует АЭС, упор делаем на переход к электротранспорту.

Он уточнил, что предприятия города выпускают полный набор, назвав электробусы, трамваи, троллейбусы.

— Тем не менее мы понимаем, что нельзя отказаться полностью от автобусов, это востребованный вид.

Кухарев сказал, что каждый год обновляется парк, производятся закупки, подчеркнув, что в 2025 году «ожидается серьезное обновление подвижного состава».