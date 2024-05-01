Мэр Минска высказался про работу общественного транспорта

Мэр Минска Владимир Кухарев высказался про работу общественного транспорта, пишет агентство «Минск-Новости».
Он признался, что периодически ездит на общественном транспорте для того, чтобы понимать, что происходит, а также видеть ситуацию изнутри:
— Общественный транспорт — это лицо города, важно, чтобы он работал достойно.
Кухарев подчеркнул, что в Минске транспорт работает хорошо и обеспечивает поставленные задачи. Он обратил внимание на то, что возникают вопросы, которые оперативно решаются.
— Считаю, что у нас очень профессиональный состав водителей.
Он отметил, что Минск обеспечен различными видами транспорта, однако самым многочисленным остается автобус. По словам мэра, проводится системная работа, связанная с развитием общественного транспорта.
— С учетом того, что в стране функционирует АЭС, упор делаем на переход к электротранспорту.
Он уточнил, что предприятия города выпускают полный набор, назвав электробусы, трамваи, троллейбусы.
— Тем не менее мы понимаем, что нельзя отказаться полностью от автобусов, это востребованный вид.
Кухарев сказал, что каждый год обновляется парк, производятся закупки, подчеркнув, что в 2025 году «ожидается серьезное обновление подвижного состава».