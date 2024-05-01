Мэр Кишинева заявил, что мемориал «Вечность» находится в плохом состоянии

В пресс-службе мэрии 18 апреля сообщили, что названный мемориальный комплекс перешел в управление мэрии Кишинева, за это единогласно проголосовали на заседании местные советники. Молдавские поисковики приветствовали сообщение, отметив, что этого решения ждут с нетерпением уже несколько лет. Они выразили надежду на то, что теперь мемориал будет облагорожен.
«Мемориальный комплекс “Вечность” недавно перешел в собственность муниципалитета, и сегодня мы вынуждены проводить текущие работы, после чего планируем новые восстановительные работы. Объект, который находится в центре столицы и был под управлением правительства, как и многие другие места, которые пребывают в запустении», — написал Чебан.
По его словам, в Кишиневе есть сотни других подобных мест и пространств, находящихся под управлением правительства. Мэр отметил, что городским властям в частности не разрешили восстановить сквер у Кафедрального Собора и установить общественные туалеты для всех людей. «Для этого правительство просит у нас семь стопок документов, и мы вынуждены пройти несколько бюрократических процедур. Мы их установим, модернизируем, построим», — подчеркнул мэр.
Ранее глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ сообщал, что названный мемориал был передан в управление правительству в 2007 году, а ремонтно-эксплуатационные работы, в том числе поддержание Вечного огня, на протяжении многих лет проводились за счет средств бюджета минобороны.
В годы Великой Отечественной войны Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.