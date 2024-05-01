В Гагаузии раскритиковали идею объединения двух профучилищ

В Гагаузии считают, что речь идет о фактическом «закрытии» учебного заведения в Вулканештах и реформы «негативно скажутся на системе профессионально-технического образования Гагаузии».
Дело в том, что расстояние между училищами — около 100 км, и педагоги физически не смогут ежедневно добираться на работу в Чадыр-Лунгу. В результате, вероятнее всего, 40 педагогов останутся без работы, тем более что профучилище Чадыр-Лунги «укомплектовано квалифицированными кадрами».
«Ограничены в правах» на получение профессионального образования будут учащиеся Вулканештского и Кагульского районов.
В Гагаузии ежегодно около тысячи выпускников гимназий получают профессионально-техническое образование.
В Исполкоме Гагаузии дали отрицательное заключение на очередную реформу правительства.