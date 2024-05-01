В Гагаузии раскритиковали идею объединения двух профучилищ

Дело в том, что расстояние между училищами — около 100 км, и педагоги физически не смогут ежедневно добираться на работу в Чадыр-Лунгу. В результате, вероятнее всего, 40 педагогов останутся без работы, тем более что профучилище Чадыр-Лунги «укомплектовано квалифицированными кадрами».