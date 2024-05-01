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Мэр Минска сказал, будут ли ограничивать движение фур по МКАД

Мэр Кухарев пояснил, ограничат ли движение фур по МКАД в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Минска Владимир Кухарев во время встречи с коллективом автобусного парка № 5 рассказал, будут ли ограничивать движение фур по МКАД, пишет агентство «Минск-Новости».

Он отметил:

— Сейчас ограничить движение большегрузов по кольцевой не получится.

Мэр пояснил, что очень много большегрузов приезжает в промзону, расположенную в Колядичах, и уезжает из нее. Он также обратил внимание на то, что другого выезда, кроме как через кольцевую, нет. По его словам, был разработан проект строительства дороги между Колядичами и второй Минской кольцевой автодорогой.

— Приступить к его реализации планируем в нынешнем году, а завершить в 2025-м.

Кухарев сказал, что это даст возможность перенаправить поток большегрузов, а также уменьшить нагрузку на МКАД. Кроме того, он сообщил, что из-за того, что расширять МКАД не планируется, намерены создать и внедрить системы регулирования транспортных потоков.