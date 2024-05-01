Мэр Минска сказал, будут ли ограничивать движение фур по МКАД

Мэр Минска Владимир Кухарев во время встречи с коллективом автобусного парка № 5 рассказал, будут ли ограничивать движение фур по МКАД, пишет агентство «Минск-Новости».
Он отметил:
— Сейчас ограничить движение большегрузов по кольцевой не получится.
Мэр пояснил, что очень много большегрузов приезжает в промзону, расположенную в Колядичах, и уезжает из нее. Он также обратил внимание на то, что другого выезда, кроме как через кольцевую, нет. По его словам, был разработан проект строительства дороги между Колядичами и второй Минской кольцевой автодорогой.
— Приступить к его реализации планируем в нынешнем году, а завершить в 2025-м.
Кухарев сказал, что это даст возможность перенаправить поток большегрузов, а также уменьшить нагрузку на МКАД. Кроме того, он сообщил, что из-за того, что расширять МКАД не планируется, намерены создать и внедрить системы регулирования транспортных потоков.