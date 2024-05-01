Мэр Минска сказал, будут ли ограничивать движение фур по МКАД

Мэр пояснил, что очень много большегрузов приезжает в промзону, расположенную в Колядичах, и уезжает из нее. Он также обратил внимание на то, что другого выезда, кроме как через кольцевую, нет. По его словам, был разработан проект строительства дороги между Колядичами и второй Минской кольцевой автодорогой.