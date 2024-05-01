СМИ: в Стамбуле свыше 140 человек задержали в Первомай за сопротивление полиции

Власти Стамбула пока не сообщали официальных данных о задержаниях и пострадавших. Телеканал A haber передает, что ранения получили несколько полицейских, в которых участники незаконной акции кидали камни и пластиковые бутылки, пытались нанести им удары палками.
Для разгона агрессивно настроенных людей, в основном молодежи, представляющих левацкие организации, полиция, выставившая кордон у акведука Боздоган, после неоднократных предупреждений через громкоговорители применила слезоточивый газ и резиновые пули. Через 1,5 часа противостояния полиция взяла в кольцо и оттеснила толпу на окраину расположенного рядом с акведуком парка Сарачхане, после чего большинство собравшихся разошлись.
Власти Стамбула запретили проводить первомайское шествие профсоюзов и представителей политических партий на Таксиме, перекрыв с ночи площадь металлическими барьерами и выставив по ее периметру усиленные наряды полиции. Всего были перекрыты десятки улиц, закрыты для движения транспорта дороги, ведущие к Таксиму. Для обеспечения безопасности в Стамбуле были привлечены свыше 42 тыс. полицейских.
Конфедерации рабочих профсоюзов DISK и KESK, планировавшие провести первомайскую манифестацию на Таксиме, позже объявили, что отказались от шествия по направлению к ней. Ситуация в районе площади спокойная, сообщает полиция.