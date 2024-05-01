СМИ: в Стамбуле свыше 140 человек задержали в Первомай за сопротивление полиции

Для разгона агрессивно настроенных людей, в основном молодежи, представляющих левацкие организации, полиция, выставившая кордон у акведука Боздоган, после неоднократных предупреждений через громкоговорители применила слезоточивый газ и резиновые пули. Через 1,5 часа противостояния полиция взяла в кольцо и оттеснила толпу на окраину расположенного рядом с акведуком парка Сарачхане, после чего большинство собравшихся разошлись.