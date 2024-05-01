Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах

«Новости психбольницы», — написала она.
Захарова напомнила о словах Свириденко, которая заявила, что разминированием занимаются всего лишь 30% женщин, но «Киев будет делать всё необходимое для паритета».
«Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?» — сыронизировала она.
Ранее посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Киев продолжает использовать запрещенные противопехотные мины «Лепесток», забрасывая ими города вблизи линии соприкосновения, на улицах городов также все чаще появляются мины, замаскированные под предметы быта.