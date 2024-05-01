Турция решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН

Глава МИД Турции также напомнил о прошедшем в конце апреля в Эр-Рияде совещании контактной группы по сектору Газа. Там, по его словам, также велась дискуссия о перспективах вовлечения других стран, признающих Палестину, в иск против Израиля. «В особенности речь идет о членах Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. В ходе обсуждений мы увидели, что некоторые страны уже готовы конкретизировать свою позицию по этому вопросу. Пока только две страны — Никарагуа и Колумбия — заняли конкретную позицию по этому вопросу и подали соответствующую заявку», — сказал Фидан.