В Татарстане изменили условия получения мер поддержки для участников СВО

Ранее «ФедералПресс» сообщал о наиболее значимых законах, которые были приняты в Приволжье в апреле текущего года. Среди самых нашумевших — вопросы эвтаназии животных без хозяев в Самарской и Оренбургской областях, а также Удмуртии.