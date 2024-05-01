В Татарстане изменили условия получения мер поддержки для участников СВО

«Законопроект предоставляет меры социальной поддержки вне зависимости от наличия у лиц, участвующих в СВО, их родителей, супруга, несовершеннолетних детей задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов», — отмечала в ходе обсуждения законопроекта министр труда, занятости и защиты республики Эльмира Зарипова.
Поддержка распространяется на военнослужащих, их семьи и участников добровольческих формирований, а также жителей республики, которые служат в Росгвардии. Главная цель — обеспечить финансовую помощь участникам СВО.
Отметим, что рассмотрение законодательной инициативы началось в апреле текущего года. В первом чтении она была принята 19-го числа, а спустя 10 дней подписана Рустамом Миннихановым.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о наиболее значимых законах, которые были приняты в Приволжье в апреле текущего года. Среди самых нашумевших — вопросы эвтаназии животных без хозяев в Самарской и Оренбургской областях, а также Удмуртии.