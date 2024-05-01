Однопартийцы спикера Палаты представителей США предприняли попытку его смещения

«Так что на следующей неделе я собираюсь дать ход этому ходатайству об отстранении [Джонсона от должности]. Я абсолютно [уверена, что] сделаю это», — заявила член Палаты представителей Тейлор-Грин (от штата Джорджия). «Как заявила Марджори Тейлор-Грин, мы вернемся и проголосуем по этому [вопросу] на следующей неделе», — отметил Мэсси. По его мнению, «речь [теперь] идет о серьезном решении Майка Джонсона». «Он заслуживает возможности подумать о происходящем на [предстоящих] выходных днях. Ему следует уйти в отставку, потому что он знает, что последует на будущей неделе», — сказал Мэсси (от штата Кентукки).
Тейлор-Грин и Мэсси пояснили, что действуют таким образом прежде всего в знак протеста против решений Джонсона, которые привели в последние недели к утверждению Конгрессом новых крупных бюджетных ассигнований, в том числе на возобновление поставок оружия Украине, а также санкционированию продолжения программ электронной слежки американских спецслужб.
Между тем руководство фракции демократов в Палате представителей сообщило 30 апреля о том, что те не поддержат предложение Тейлор-Грин об отстранении Джонсона от должности. Демократы обладают в настоящее время в нижней палате Конгресса меньшинством, однако, по прогнозам американских аналитиков, их поддержки, по всей видимости, будет вполне достаточно, чтобы сорвать попытку отстранения Джонсона от должности.
Тейлор-Грин сделала первые шаги к запуску процедуры смещения Джонсона с поста спикера в конце марта. Тем не менее тогда же она предприняла действия, которые фактически позволяли блокировать ее инициативу. Законодатель подтверждала, что решила таким образом лишь подать предупредительный сигнал спикеру, будучи недовольной его решениями по вопросам бюджета и финансирования деятельности правительства.