Однопартийцы спикера Палаты представителей США предприняли попытку его смещения

«Так что на следующей неделе я собираюсь дать ход этому ходатайству об отстранении [Джонсона от должности]. Я абсолютно [уверена, что] сделаю это», — заявила член Палаты представителей Тейлор-Грин (от штата Джорджия). «Как заявила Марджори Тейлор-Грин, мы вернемся и проголосуем по этому [вопросу] на следующей неделе», — отметил Мэсси. По его мнению, «речь [теперь] идет о серьезном решении Майка Джонсона». «Он заслуживает возможности подумать о происходящем на [предстоящих] выходных днях. Ему следует уйти в отставку, потому что он знает, что последует на будущей неделе», — сказал Мэсси (от штата Кентукки).