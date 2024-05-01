Минниханов в Праздник Весны и Труда поделился видео о молодом слесаре-сборщике Ту-160

«Своим примером он рассказывает, что работать на предприятии и престижно, и интересно. Бүген Татарстан заводларында яшьләр өчен барлык шартлар да тудырылган (Сегодня на татарстанских заводах созданы все условия для молодых специалистов — перевод с татарского). А ты бы хотел собирать самолеты?» — спросил у подписчиков руководитель республики.