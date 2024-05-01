У представительства ЕС в Кишиневе прошел митинг в защиту Дня Победы

Активисты принесли к зданию представительства Евросоюза знамена Победы, тем самым они пытались напомнить послу ЕС в Молдавии Янису Мажейкису о том, что люди имеют право праздновать День Победы в центре Кишинева. В руках у митингующих были плакаты с надписями: «9 мая — День Победы!», «Мажейкис, мы хотим в свободную Европу, а не в нацистскую! Руки прочь от Дня Победы!», «Мажейкис, запомни! В Молдове фашизм не пройдет!». К акции присоединились представители других общественных и политических сил, в частности депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман. Она отметила, что прикрываясь флагами ЕС, представители власти пытаются украсть у жителей республики возможность достойно и так, как они того хотят, отпраздновать День Победы.