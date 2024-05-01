У представительства ЕС в Кишиневе прошел митинг в защиту Дня Победы

Ранее миссия Европейского союза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Президент Молдавии Майя Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику.
«Если они (правящая в Молдавия партия “Действие и солидарность” — ред.) запретили георгиевскую ленту, запретили дружить нормально с Российской Федерацией, запрещают нам праздновать 9 Мая, как мы раньше праздновали на центральной площади, то что это за партия? Делайте выводы сами», — заявил лидер движения «Гайдуки» Адриан Доментюк на митинге.
Активисты принесли к зданию представительства Евросоюза знамена Победы, тем самым они пытались напомнить послу ЕС в Молдавии Янису Мажейкису о том, что люди имеют право праздновать День Победы в центре Кишинева. В руках у митингующих были плакаты с надписями: «9 мая — День Победы!», «Мажейкис, мы хотим в свободную Европу, а не в нацистскую! Руки прочь от Дня Победы!», «Мажейкис, запомни! В Молдове фашизм не пройдет!». К акции присоединились представители других общественных и политических сил, в частности депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман. Она отметила, что прикрываясь флагами ЕС, представители власти пытаются украсть у жителей республики возможность достойно и так, как они того хотят, отпраздновать День Победы.
Ранее координационный комитет «Победа» призвал граждан Молдавии выйти на торжественные мероприятия 9 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне. С 2017 года комитет «Победа» является главным организатором торжественных и памятных мероприятий, посвященных освобождению Молдавии от фашистской оккупации.
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленты и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
В мае прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил этот инициативу.