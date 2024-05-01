Губернатор Травников встретил 1 мая в Центральном парке Новосибирска

«Сегодня у горожан и гостей нашей областной столицы появилась возможность не просто по-весеннему весело отметить первомай, но и познакомиться с наиболее востребованными направлениями работы профсоюзов, специальностями, по которым ведут подготовку наши образовательные учреждения», — отметил глава региона.