Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Травников встретил 1 мая в Центральном парке Новосибирска

Андрей Травников вместе с жителями региона отметил 1 мая в Центральном парке Новосибирска.

Источник: правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретил 1 мая вместе с жителями в Центральном парке Новосибирска. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Травников отметил, что в различные периоды истории праздник менял свое официальное название, однако суть оставалась та же.

«Сегодня у горожан и гостей нашей областной столицы появилась возможность не просто по-весеннему весело отметить первомай, но и познакомиться с наиболее востребованными направлениями работы профсоюзов, специальностями, по которым ведут подготовку наши образовательные учреждения», — отметил глава региона.

Губернатор также отметил техническую выставку юных разработчиков. Ребята на стадии обучения уже создают инновационные продукты: от виртуальных экскурсий по историческим достопримечательностям до проводных дронов.