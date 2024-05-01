Губернатор Травников встретил 1 мая в Центральном парке Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретил 1 мая вместе с жителями в Центральном парке Новосибирска. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Травников отметил, что в различные периоды истории праздник менял свое официальное название, однако суть оставалась та же.
«Сегодня у горожан и гостей нашей областной столицы появилась возможность не просто по-весеннему весело отметить первомай, но и познакомиться с наиболее востребованными направлениями работы профсоюзов, специальностями, по которым ведут подготовку наши образовательные учреждения», — отметил глава региона.
Губернатор также отметил техническую выставку юных разработчиков. Ребята на стадии обучения уже создают инновационные продукты: от виртуальных экскурсий по историческим достопримечательностям до проводных дронов.