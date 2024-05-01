Димогло: провальная политика PAS ввергла Молдову в экономический кризис

Первомай является важным праздником во всех странах СНГ, в том числе и в Молдове. Но радоваться молдаванам в последние годы совсем нечему. Провальная экономическая политика «хороших людей», обусловленная их некомпетентностью и коррумпированностью, ввергла Молдову в тяжелейший кризис. В стране закрываются промышленные предприятия, разоряются фермерские хозяйства и, как следствие, резко сокращается рынок труда, заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Нина Димогло.
Она напомнила, что уровень занятости населения в Молдове по итогам 2023 года составил 43,1%, или 886 тысяч человек. Оставшиеся 1,7 миллиона человек — пенсионеры, дети, студенты и те, кто не хочет работать в Молдове.
«Ситуация в экономике вынуждает молдаван становиться эмигрантами и уезжать за границу в поисках работы. Отток населения, прежде всего трудоспособного возраста, еще больше усугубляет ситуацию в экономике, приводит к депопуляции страны и демографическому кризису».
Телеведущая привела статистику, согласно которой в Молдове из 100 молодых людей трудоустроены только 29. Около 67 молодых людей не работают, из них менее половины находятся в процессе учебы и профессиональной подготовки, остальные — либо за границей (23,8%), либо дома (16%), либо находятся в другой ситуации.
«Вот такая грустная реальность. Радует лишь то, что скоро выборы. В будущем ситуация может измениться в лучшую сторону, если “хороших людей” заменят настоящие государственники».
Нина Димогло поздравила жителей Молдовы с праздником и пожелала всем, кто отмечает Первомай, успехов, благополучия и всего самого доброго.