Димогло: провальная политика PAS ввергла Молдову в экономический кризис

Первомай является важным праздником во всех странах СНГ, в том числе и в Молдове. Но радоваться молдаванам в последние годы совсем нечему. Провальная экономическая политика «хороших людей», обусловленная их некомпетентностью и коррумпированностью, ввергла Молдову в тяжелейший кризис. В стране закрываются промышленные предприятия, разоряются фермерские хозяйства и, как следствие, резко сокращается рынок труда, заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Нина Димогло.