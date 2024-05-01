На первомайских акциях в Париже начались беспорядки

В Лионе задержали 22 участника шествия за организацию беспорядков: несколько лиц напали на банк, повредили знаки и другое городское имущество, а также напали полицейских. Два силовика пострадали, уточняет издание. По разным данным, в акциях участвуют от 6,5 тыс. до 13 тыс. человек.