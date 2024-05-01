Миссия РФ назвала дезинформацией обвинения Брюсселя в нарушении прав компаний из ЕС

Так миссия ответила на заявление представителя дипслужбы ЕС Петера Стано, в котором он осуждал решения России передать управляющей компании АО «Газпром бытовые системы» фактически брошенные активы, принадлежащие европейским компаниям Ariston Holding N. V. и BSH Hausgerate GmbH, которые в 2022 году под давлением Брюсселя приняли решение прекратить деятельность в России.
«Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права, — отмечает постпредство РФ. — Это еще одно свидетельство того, что еэсовцы живут в выдуманном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну».
«Похоже, есть необходимость напомнить Брюсселю о том, что односторонние рестриктивные меры Евросоюза в отношении третьих государств и их граждан незаконны по определению, так как приняты в обход Совета Безопасности ООН. Введение Евросоюзом ограничительных мер наносит ущерб системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с принципами ВТО», — отметили в постпредстве России.
«Все эти истины очевидны тем странам, которые не намерены следовать насаждаемым Западом установкам и не приемлют “основанный на правилах миропорядок”», — говорится в заявлении российской дипмиссии.
26 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% долей российской структуры Ariston и структуры BSH Hausgerate передаются в управление компании «Газпром бытовые системы».