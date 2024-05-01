Миссия РФ назвала дезинформацией обвинения Брюсселя в нарушении прав компаний из ЕС

«Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права, — отмечает постпредство РФ. — Это еще одно свидетельство того, что еэсовцы живут в выдуманном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну».