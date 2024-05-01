Медведев на 1 Мая опубликовал советский плакат с Зеленским вместо Гитлера

На плакате написан лозунг «Каждый удар молота — удар по врагу!» и изображен советский рабочий. На оригинальном плакате пули отлетают от удара молота по наковальне в Адольфа Гитлера. На плакате, размещенном господином Медведевым, пули отлетают в господина Зеленского.
«Наши заводы выпускают сегодня грозное вооружение. Такое, перед которым трепещут наши враги», — начал свое поздравление Дмитрий Медведев на странице во «ВКонтакте». Он также разместил аналогичный плакат в своем Telegram-канале.
Дмитрий Медведев неоднократно сравнивал президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером. В 2023 году господин Медведев написал, что Владимир Зеленский может «окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда».