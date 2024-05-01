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Премьер: Грузия намерена принять закон об иноагентах, несмотря на протесты

Правящая партия в Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» намерена принять закон об иностранных агентах, несмотря на общественные волнения. Такое решение премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе объяснил желанием Грузии получить членство в Европейском союзе.

Источник: Reuters

«Чтобы успокоить эту страну в долгосрочной перспективе, необходимо принять этот закон. Сегодня будут митинги, во время третьего слушания, во время преодоления вето, но если мы… примем этот закон, в этом случае будет несколько дней дискомфорта, но в долгосрочной перспективе мы застрахуем страну от поляризации и радикализма на годы. Если мы не разорвем замкнутый круг поляризации и радикализма, нам будет очень трудно стать членом Европейского союза», — сказал господин Кобахидзе на брифинге (цитата по грузинскому агентству IPN).

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» вынесли на повторное рассмотрение в грузинском парламенте в апреле. Оппозиция в стране назвала проект аналогом российского закона об иноагентах. Проект уже прошел первое чтение, которое сопровождалось акциями протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на закон вето, если тот пройдет все чтения.

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