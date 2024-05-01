Премьер: Грузия намерена принять закон об иноагентах, несмотря на протесты

«Чтобы успокоить эту страну в долгосрочной перспективе, необходимо принять этот закон. Сегодня будут митинги, во время третьего слушания, во время преодоления вето, но если мы… примем этот закон, в этом случае будет несколько дней дискомфорта, но в долгосрочной перспективе мы застрахуем страну от поляризации и радикализма на годы. Если мы не разорвем замкнутый круг поляризации и радикализма, нам будет очень трудно стать членом Европейского союза», — сказал господин Кобахидзе на брифинге (цитата по грузинскому агентству IPN).