Путин присвоил омскому предприятию государственную награду

Как гласит указ, почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде» награжден коллектив АО «Омский завод транспортного машиностроения».
Соответствующий документ был опубликован на сайте правовых актов, президент подписал его 1 мая 2024 года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении государственной наградой РФ омского предприятия.
Как гласит указ, почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде» награжден коллектив АО «Омский завод транспортного машиностроения».
Соответствующий документ был опубликован на сайте правовых актов, президент подписал его 1 мая 2024 года.