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Путин присвоил омскому предприятию государственную награду

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении государственной наградой РФ омского предприятия.

Источник: Пресс-служба Президента России

Как гласит указ, почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде» награжден коллектив АО «Омский завод транспортного машиностроения».

Соответствующий документ был опубликован на сайте правовых актов, президент подписал его 1 мая 2024 года.

Путин Владимир