В Кишиневе отпустили члена оппозиции после нескольких часов удерживания

На прошлой неделе в зоне контроля воздушной гавани проводились тщательные проверки пассажиров, прибывших из России на стыковочных рейсах из Стамбула и Еревана. Службы безопасности задерживали пассажиров, участвовавших в московском съезде молдавских оппозиционеров. Некоторых из них выпустили только спустя несколько часов после прибытия. Кроме того, полиция ограничила вход в здание группе встречающих, чтобы избежать столпотворение.
«Прошло три часа после того, как я подошла к паспортному контролю, после того, как меня держали в комнате без воды и еды, когда я уже договорилась с одним из пограничников, и он пошел и принес мне воду. И только уже когда прилетел следующий рейс, я вышла со скандалом, что происходит, к кому мне еще нужно подойти, чтобы меня выпустили. На что мне пограничники сказали, что от них в данной ситуации ничего не зависит, и они ждут звонка сверху. После того, как я еще поскандалила, мне вынесли паспорт со словами, что нам только что поступил звонок, вы можете идти домой», — рассказала Шапа.
Она обратила внимание на отношение действующих властей Молдавии к гражданам страны. «У меня вопрос к молдавской диаспоре, которая возвращается домой. Получается, если ты не поддерживаешь правящую власть и высказываешься об этом в социальных сетях или еще где-либо, значит, вот таким образом тебя встречают в аэропорту?! И у меня вопрос к властям. Что это за такие службы, которые позволяют себе так издеваться над людьми?!» — подчеркнула Шапа.
Шапу осенью всего за несколько дней до местных выборов исключили из предвыборной гонки за пост мэра города Бельцы. Это было сделано по предложению Службы информации и безопасности (СИБ), которая утверждала, что Шапа представляет опасность для государственной безопасности, так как связана с запрещенной в стране партией «Шор».
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока «Победа-Виктория». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Виктория», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.