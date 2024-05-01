В Кишиневе отпустили члена оппозиции после нескольких часов удерживания

«Прошло три часа после того, как я подошла к паспортному контролю, после того, как меня держали в комнате без воды и еды, когда я уже договорилась с одним из пограничников, и он пошел и принес мне воду. И только уже когда прилетел следующий рейс, я вышла со скандалом, что происходит, к кому мне еще нужно подойти, чтобы меня выпустили. На что мне пограничники сказали, что от них в данной ситуации ничего не зависит, и они ждут звонка сверху. После того, как я еще поскандалила, мне вынесли паспорт со словами, что нам только что поступил звонок, вы можете идти домой», — рассказала Шапа.