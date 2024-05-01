Противники закона об иноагентах начали шествия по центру Тбилиси

Как ранее со сцены сообщил митингующим поэт Рати Амаглобели, часть протестующих будет устраивать шествие по тбилисскому району Мтацминда, где расположены парламент, дом правительства, МИД, Первая классическая гимназия, а вторая часть пошла в направлении площади Свободы.
МВД Грузии распространило заявление, в котором говорится, что руководство ведомства приняло решение снять оцепление здания парламента и выводит спецназ, а также полицейских с окружающей территории. Силовое ведомство призывает митингующих не выходить за рамки закона.
Парламент Грузии 1 мая во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах. Тем временем у стен законодательного органа несколько тысяч человек протестовали против принятия проекта.
17 апреля парламентарии одобрили в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», против которого высказывались президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против законопроекта.
Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект. Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от принятия законопроекта. Его текст остался таким же, как и в прошлом году, за исключением термина «агент иностранного влияния». Вместо этого использовано понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».