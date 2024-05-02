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Цуран: минчане больше предпочитают дворы, чем паркинг

МИНСК, 1 мая — Sputnik. Жители белорусской столицы неохотно пользуются платными парковкам — ставят свои авто во дворах, заявил председатель Минского городского Совета депутатов 29-го созыва Артем Цуран в эфире телеканала ОНТ в среду вечером.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что количество частных машин в столице за последние 10 лет увеличилась в три раза и подбирается к миллиону, но при этом нет проблем с пробками на дорогах.

Что касается парковок, то Цуран привел в пример микрорайон «Каменная горка», где проектом предусматривалось вдоль кольцевой выстроить несколько гигантских паркингов объемом по 900 машин каждый. По его словам, ожидался приход инвесторов, но они не заинтересовались и паркингов нет. Но без них удалось обойтись, отметил Цуран.

«Каменная горка» живет уже более 10 лет, и особых проблем, чтобы там мы видели, чтобы машины прерывали дороги, — там нет. Граждане, хорошо это или плохо, заставили дворы", — сказал он.

Цуран подчеркнул, что если проанализировать количество пустующих мест на платных стоянках, паркингах, то минчане не готовы пройтись две остановки до паркинга.

«Граждане не стремятся их покупать (платные автостоянки — SputniЛ), даже зная, что здесь машина будет стоять безболезненно. Возможность припарковать автомобиль есть».

сказал председатель Мингорсовета.

Он обратил внимание на то, что, если бы не было возможности поставить машину во дворе, как в большинстве дворов Москвы, то находились бы варианты более серьезной загрузки паркингов и парковок.

«Пока это (парковка автомобилей — Sputnik) в таком достаточно вольном режиме», — резюмировал Цуран.