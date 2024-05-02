Цуран: минчане больше предпочитают дворы, чем паркинг

Он отметил, что количество частных машин в столице за последние 10 лет увеличилась в три раза и подбирается к миллиону, но при этом нет проблем с пробками на дорогах.
Что касается парковок, то Цуран привел в пример микрорайон «Каменная горка», где проектом предусматривалось вдоль кольцевой выстроить несколько гигантских паркингов объемом по 900 машин каждый. По его словам, ожидался приход инвесторов, но они не заинтересовались и паркингов нет. Но без них удалось обойтись, отметил Цуран.
«Каменная горка» живет уже более 10 лет, и особых проблем, чтобы там мы видели, чтобы машины прерывали дороги, — там нет. Граждане, хорошо это или плохо, заставили дворы", — сказал он.
Цуран подчеркнул, что если проанализировать количество пустующих мест на платных стоянках, паркингах, то минчане не готовы пройтись две остановки до паркинга.
«Граждане не стремятся их покупать (платные автостоянки — SputniЛ), даже зная, что здесь машина будет стоять безболезненно. Возможность припарковать автомобиль есть».
Он обратил внимание на то, что, если бы не было возможности поставить машину во дворе, как в большинстве дворов Москвы, то находились бы варианты более серьезной загрузки паркингов и парковок.
«Пока это (парковка автомобилей — Sputnik) в таком достаточно вольном режиме», — резюмировал Цуран.