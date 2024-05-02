Цуран: минчане больше предпочитают дворы, чем паркинг

Что касается парковок, то Цуран привел в пример микрорайон «Каменная горка», где проектом предусматривалось вдоль кольцевой выстроить несколько гигантских паркингов объемом по 900 машин каждый. По его словам, ожидался приход инвесторов, но они не заинтересовались и паркингов нет. Но без них удалось обойтись, отметил Цуран.