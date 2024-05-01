Дональд Трамп оштрафован на $9 тыс. за неуважение к суду

В то время как Трамп называет судебный запрет прямым нарушением своих конституционных прав, судья Мерчан в своем решении особо отметил, что «прекрасно понимает» эти права подсудимого и «защищает их», особенно «учитывая его выдвижение на должность президента Соединенных Штатов… Критически важно, чтобы законное право обвиняемого на свободу слова не ограничивалось, чтобы он в полной мере мог вести предвыборную кампанию и… мог отвечать… на политические нападки». Тем не менее судья не счел свой запрет комментировать происходящее в суде нарушением свободы слова и предупредил обвиняемого, что не потерпит «сознательных нарушений законных требований (суда.— “Ъ”) и в случае необходимости… наложит наказание в виде лишения свободы».