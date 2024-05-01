Дональд Трамп оштрафован на $9 тыс. за неуважение к суду

Как сообщает Associated Press, сторона обвинения представила судье Хуану Мерчану сведения о десяти случаях нарушения судебного запрета, однако судья признал доказанными только девять из них.
Судья Мерчан вынес судебный запрет на публичное комментирование некоторых его аспектов Трампом еще до начала суда и несколько раз расширял этот запрет, включая в него все новые пункты. Так, Трампу запрещено комментировать свидетелей, присяжных, самого судью и членов его семьи.
В то время как Трамп называет судебный запрет прямым нарушением своих конституционных прав, судья Мерчан в своем решении особо отметил, что «прекрасно понимает» эти права подсудимого и «защищает их», особенно «учитывая его выдвижение на должность президента Соединенных Штатов… Критически важно, чтобы законное право обвиняемого на свободу слова не ограничивалось, чтобы он в полной мере мог вести предвыборную кампанию и… мог отвечать… на политические нападки». Тем не менее судья не счел свой запрет комментировать происходящее в суде нарушением свободы слова и предупредил обвиняемого, что не потерпит «сознательных нарушений законных требований (суда.— “Ъ”) и в случае необходимости… наложит наказание в виде лишения свободы».
Уголовный процесс, в котором Трамп выступает в качестве обвиняемого, начался в марте. Экс-президента страны обвиняют в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний. По версии обвинения, Трамп использовал средства из бюджета своей предыдущей предвыборной кампании, чтобы платить за молчание женщин, с которыми вступал в интимную связь.
Как сообщается, за нарушение судебных запретов, вынесенных ранее другими судами и по другим делам, Трамп уже заплатил штрафы на общую сумму $15 тыс.