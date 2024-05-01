Госдеп утверждает, что санкции США нацелены на подрыв производства энергии в РФ

«Сегодняшние действия демонстрируют неизменную решимость Соединенных Штатов ограничить производственные и экспортные возможности проекта “Арктик СПГ — 2”, а также поддержку проекта третьими сторонами», — заявили в ведомстве. Госдеп утверждает, что введенные ранее ограничения якобы уже «затруднили производство энергии в рамках проекта» и привели к значительному увеличению стоимости его реализации. В документе также говорится, что санкции призваны «способствовать дальнейшему повышению ответственности организаций, оказывающих материальную поддержку» оператору проекта ООО «Арктик СПГ — 2».