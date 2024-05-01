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Госдеп утверждает, что санкции США нацелены на подрыв производства энергии в РФ

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Новые санкции, о которых США объявили в среду, нацелены на подрыв производства энергии в России, в частности проекта «Арктик СПГ — 2». Это следует из пояснительного документа, распространенного Госдепартаментом США.

Источник: AP 2023

«Министерство продолжает вносить в списки организации, участвующие в развитии будущего российского производства и экспорта энергоресурсов», — говорится в разделе, озаглавленном как «Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности».

«Сегодняшние действия демонстрируют неизменную решимость Соединенных Штатов ограничить производственные и экспортные возможности проекта “Арктик СПГ — 2”, а также поддержку проекта третьими сторонами», — заявили в ведомстве. Госдеп утверждает, что введенные ранее ограничения якобы уже «затруднили производство энергии в рамках проекта» и привели к значительному увеличению стоимости его реализации. В документе также говорится, что санкции призваны «способствовать дальнейшему повышению ответственности организаций, оказывающих материальную поддержку» оператору проекта ООО «Арктик СПГ — 2».

1 мая США расширили санкционные списки, связанные с РФ. Под рестрикции подпали 29 физических и более 250 юридических лиц.

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