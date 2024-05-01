Reuters узнал о давлении Запада на ОАЭ из-за торговли с Россией

США, Великобритания и ЕС давят на ОАЭ из-за их торговых связей с Россией на фоне опасений по поставкам товаров двойного назначения, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, западные чиновники провели серию встреч с представителями ОАЭ и попросили их поделиться данными об экспорте в Россию и реэспорте товаров двойного назначения. Также они запросили информацию о надзоре за компаниями, работающими в свободных экономических зонах.

Как говорят собеседники Reuters, компаний из арабской страны могут участвовать в поставках в Россию компьютерных чипов, электроники, оборудования и других товаров, которые могут быть использованы в военной сфере. Источники агентства допустили, что за обход антироссийских санкций под западные ограничения могут попасть больше компаний из ОАЭ.