Колумбия объявила о разрыве дипотношений с Израилем

Президент Колумбии и его боливийский коллега написали в соцсети X (бывш. Twitter) слова солидарности с Лулой да Силвой в связи с дипломатическим конфликтом между Бразилией и Израилем. 18 февраля он сравнил происходящее в секторе Газа с событиями холокоста и заявил, что действия Израиля в анклаве — это геноцид. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился на него с критикой.