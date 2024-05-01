Колумбия объявила о разрыве дипотношений с Израилем

«Одно слово оправдывает необходимость жизни, восстания, поднятия флага и сопротивления. Это слово “Газа”, это слово “Палестина”, это девочки и мальчики, младенцы, погибшие, разорванные бомбами», — сказал он.
Петро назвал свой кабмин «правительством перемен» и пообещал, что в четверг будут разорваны дипломатические отношения с Израилем. Он подчеркнул, что у еврейского государства «геноцидные правительство и президент», уточняет «Газета.Ru».
Ранее, в конце февраля, глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна негативно рассматривает заявления лидеров Колумбии и Боливии Густаво Петро и Луиса Арсе Катакоры в поддержку президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Он назвал эти действия «возмутительным подстрекательством».
Президент Колумбии и его боливийский коллега написали в соцсети X (бывш. Twitter) слова солидарности с Лулой да Силвой в связи с дипломатическим конфликтом между Бразилией и Израилем. 18 февраля он сравнил происходящее в секторе Газа с событиями холокоста и заявил, что действия Израиля в анклаве — это геноцид. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился на него с критикой.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.