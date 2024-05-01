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Колумбия объявила о разрыве дипотношений с Израилем

Колумбия в четверг, 2 мая, разорвет дипломатические отношения с Израилем из-за действий в секторе Газа, сообщил 1 мая колумбийский президент Густаво Петро в ходе выступления в Боготе.

Источник: РИА "Новости"

«Одно слово оправдывает необходимость жизни, восстания, поднятия флага и сопротивления. Это слово “Газа”, это слово “Палестина”, это девочки и мальчики, младенцы, погибшие, разорванные бомбами», — сказал он.

Петро назвал свой кабмин «правительством перемен» и пообещал, что в четверг будут разорваны дипломатические отношения с Израилем. Он подчеркнул, что у еврейского государства «геноцидные правительство и президент», уточняет «Газета.Ru».

Ранее, в конце февраля, глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна негативно рассматривает заявления лидеров Колумбии и Боливии Густаво Петро и Луиса Арсе Катакоры в поддержку президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Он назвал эти действия «возмутительным подстрекательством».

Президент Колумбии и его боливийский коллега написали в соцсети X (бывш. Twitter) слова солидарности с Лулой да Силвой в связи с дипломатическим конфликтом между Бразилией и Израилем. 18 февраля он сравнил происходящее в секторе Газа с событиями холокоста и заявил, что действия Израиля в анклаве — это геноцид. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился на него с критикой.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.