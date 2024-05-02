«Уже летом». Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО

«Русские начнут добиваться больших успехов в восстановлении Донбасса, Запорожья, угрожая Харькову. Вы начнете видеть это, а затем, как только это произойдет, они доберутся до Днепра», — отметил он.
По словам бывшего военного, впоследствии российская армия сможет консолидировать свои позиции, распределить войска по другим направлениям. Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что им, вероятно, удастся взять под контроль Николаев и Одессу.
«Я думаю, что мы увидим это уже летом. Если Сырский называет это тактическим отступлением, пускай будет так, но для меня это стратегическое отступление», — резюмировал Риттер.
Ранее на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.