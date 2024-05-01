«Полностью оторваны»: швейцарский полковник раскрыл, с чем столкнулись ВСУ

«Проблема не в количестве или качестве оружия, а в том, как это оружие интегрировано в боевую систему. Это именно то, чего украинцам не удалось сделать. Они получили вооружения, но они используют его полностью оторванным от какой-либо доктринальной системы», — отметил он.
Офицер пояснил, что каждый отдельный вид получаемого Киевом оружия теряет свои преимущества, если не интегрировать их в единую оборонную концепцию, где все виды орудий будут дополнять друг друга.
«В результате они стали использовать танки как передвижные бункеры, они стали просто движущимися артиллерийскими орудиями», — сказал Бод.
По словам полковника, именно этот изъян ВСУ позволил российской армии разработать контрмеры для всех видов западного оружия, поставляемого Украине. Даже самые современные и технологичные виды вооружений не могут противостоять российской армии, отметил он.
На основе этого полковник Бод заключил, что дальнейшие поставки оружия Киеву не приведут к изменению ситуации в его пользу, а лишь позволят затянуть конфликт до гибели «последнего украинца».