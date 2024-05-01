«Полностью оторваны»: швейцарский полковник раскрыл, с чем столкнулись ВСУ

«Проблема не в количестве или качестве оружия, а в том, как это оружие интегрировано в боевую систему. Это именно то, чего украинцам не удалось сделать. Они получили вооружения, но они используют его полностью оторванным от какой-либо доктринальной системы», — отметил он.