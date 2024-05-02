Небензя выступил за международное расследование по факту массовых захоронений в Газе

«Недавно появились внушающие ужас сообщения об обнаружении массовых захоронений в анклаве. Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности», — сказал он на заседании, посвященном вето США на проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о принятии Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.
Он добавил, что Израиль заинтересован исключительно в военном решении палестинского вопроса, а США подыгрывают еврейскому государству в этом.
25 апреля палестинское агентство WAFA сообщило, что в результате поисковых работ в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа палестинские спасатели обнаружили 392 тела в массовых захоронениях. На некоторых телах были заметны следы пыток, как минимум 20 человек были похоронены заживо.
Израильские военные покинули Хан-Юнис 7 апреля. Массовое захоронение нашли спустя две недели с момента, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинула эту территорию.
22 апреля телеканал Al Jazeera сообщил об обнаружении 283 тел в медцентре «Насер».
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.