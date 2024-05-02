Небензя выступил за международное расследование по факту массовых захоронений в Газе

«Недавно появились внушающие ужас сообщения об обнаружении массовых захоронений в анклаве. Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности», — сказал он на заседании, посвященном вето США на проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о принятии Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.

Он добавил, что Израиль заинтересован исключительно в военном решении палестинского вопроса, а США подыгрывают еврейскому государству в этом.

«Россия будет продолжать делать всё необходимое для того, чтобы бойня в Газе была остановлена и чтобы в будущем параметры сосуществования Израиля с независимой Палестиной, имеющей статус полноправного члена ООН, и другими арабскими соседями решались за столом переговоров, а не на поле боя», — подчеркнул Небензя.