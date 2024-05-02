Медведчук в интервью ТАСС назвал имена организаторов одесской трагедии 2 мая 2014 года

Медведчук обратил внимание, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, разработанной киевским режимом во главе с занимающим тогда пост и.о. президента Украины Александром Турчиновым. «Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота. В обсуждении принимали участие [бывшие] глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский», — сказал он.
В соответствии с их планами датой проведения операции было изначально назначено 2 мая — день футбольного матча, что объясняло наличие большого количества членов фанатских группировок и 500 радикалов «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). По словам Медведчука, доставку исполнителей на место обеспечивали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный «Игорь Палица, который руководил акцией на месте и за “успешное” ее проведение 6 мая 2014 года был назначен губернатором Одесской области».
«Все они должны понести суровую ответственность. Злодеяния этих фашистских выродков не должно иметь сроков давности», — подчеркнул политик. Он отметил, что этими преступниками управляли внешние силы, которые до сих пор управляют Украиной «и не дают украинскому конфликту угаснуть, поскольку кровно заинтересованы в нем».
«То, что за 10 лет это страшное, жестокое преступление, а только официальное число заживо сожженных — 48 человек, не заинтересовало западную “демократию”, говорит о том, что идеологами, заказчиками и исполнителями были нацисты, которых иначе как озверевшими фашистами назвать нельзя», — заключил Медведчук.