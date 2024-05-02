Постпред Украины при ООН намекнул на атаку на Крымский мост

Ранее на атаку на Крымский мост намекнул посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс, опубликовав коллаж с мостом и пуском ракеты. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», — написал он. В свою очередь, заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал литовского дипломата.