«Объявил войну». В США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена

«Закон REPO, возможно, более важен (чем пакет помощи Украине. — Прим. ред.) и на самом деле является объявлением войны непосредственно против России», — сказал он.
Журналист предупредил, что Штаты собираются финансировать изъятыми у России средствами самую коррумпированную страну в Европе. По его словам, даже Госдепартамент США в своих отчетах уже не стесняется признавать нарушения прав человека и коррупцию, лежащие в основе украинского государства.
«Это беспрецедентный шаг, и это явное объявление войны. <…> Ничего хорошего из этого не выйдет», — заключил Моррис.
Ранее Байден в подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act дает президенту право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал «смотреть за пределы этого отдельного конфликта» и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.