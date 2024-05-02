В столице Нигера подняли флаги России

Он пояснил, что это было сделано, чтобы отметить «узы дружбы и сотрудничества» между странами. В администрации указали, что Нигер, Буркина-Фасо и Мали входят в Альянс государств Сахеля (AES), однако Россия не является его частью, поэтому размещение флагов страны «символизирует растущие дипломатические отношения и отношения в области безопасности» между Ниамеем и Москвой.