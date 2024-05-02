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Антонов: США санкциями против РФ укрепляют сомнения в конструктивности своей роли в мире

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов укрепляет сомнения в конструктивности роли США в мире путем введения санкций против России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Источник: РИА "Новости"

Комментируя очередной пакет санкций против России, он отметил: «В категорию “безальтернативных” шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия».

«В Вашингтоне будто не понимают, что своими решениями Россию и россиян не запугать. Не осознают, что нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства. По сути, удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире», — подчеркнул руководитель российской дипмиссии.

Соединенные Штаты, продолжил он, «пытаются запугать [российских] партнеров, в том числе Китай, стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества». «Снова метят по отечественным высокотехнологическим, транспортным, энергетическим компаниям, желая “выбить” с рынков конкурентов», — отметил Антонов.

«Весь мир увидел собранный [вашингтонской] администрацией очередной “винегрет” рестрикций. Это образчик продолжения многочисленных русофобских действий США, предпринятых в последние дни. В их числе многомиллиардный “пакет” помощи Киеву, поставки марионеткам опасных дальнобойных боеприпасов, обещания неких эфемерных гарантий безопасности режиму», — подчеркнул посол.

санкции
дипломатия