Антонов: США санкциями против РФ укрепляют сомнения в конструктивности своей роли в мире

Комментируя очередной пакет санкций против России, он отметил: «В категорию “безальтернативных” шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия».
Соединенные Штаты, продолжил он, «пытаются запугать [российских] партнеров, в том числе Китай, стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества». «Снова метят по отечественным высокотехнологическим, транспортным, энергетическим компаниям, желая “выбить” с рынков конкурентов», — отметил Антонов.
«Весь мир увидел собранный [вашингтонской] администрацией очередной “винегрет” рестрикций. Это образчик продолжения многочисленных русофобских действий США, предпринятых в последние дни. В их числе многомиллиардный “пакет” помощи Киеву, поставки марионеткам опасных дальнобойных боеприпасов, обещания неких эфемерных гарантий безопасности режиму», — подчеркнул посол.