Антонов: США санкциями против РФ укрепляют сомнения в конструктивности своей роли в мире

Комментируя очередной пакет санкций против России, он отметил: «В категорию “безальтернативных” шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия».

«В Вашингтоне будто не понимают, что своими решениями Россию и россиян не запугать. Не осознают, что нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства. По сути, удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире», — подчеркнул руководитель российской дипмиссии.