Отряд бойцов отправился из Иркутска в зону СВО

«Вы — достойные наследники поколения победителей. Знайте, что за вашими спинами сильный тыл. Горожане стараются многое сделать, чтобы на передовой было все необходимое для выполнения боевых задач: доставляем экипировку, оборудование, инструменты, продукты питания. Мы всегда готовы оперативно реагировать на ваши запросы, оказывать поддержку семьям. Эта работа будет продолжаться столько, сколько потребуется. Возвращайтесь живыми и здоровыми», — сказал мэр Руслан Болотов.