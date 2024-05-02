Отряд бойцов отправился из Иркутска в зону СВО

Вместе с эшелоном иркутяне передали гуманитарный груз, сообщает пресс-служба мэрии.
Администрация областного центра закупила для земляков каски. Также участие в сборе приняли жители, благотворительные фонды «Любимый город» и «Звезда», общественные и коммерческие организации. Бойцам отправили рюкзаки, бронежилеты, спальные мешки и вещи, необходимые в быту.
Защитников Родины проводили родные и близкие. Напутственные слова солдатам дали командир 29-й гвардейской ракетной дивизии генерал-майор Сергей Михайлов, мэр Иркутска Руслан Болотов, генеральный директор АО Специализированный Застройщик «Азги» Владимир Мунханов, член Иркутского регионального благотворительного фонда «Звезда» Андрей Скачков, председатель комитета по делам ветеранов ракетного соединения Владимир Белоцерковец, представитель женсовета ракетного соединения Екатерина Щекина.
«Вы — достойные наследники поколения победителей. Знайте, что за вашими спинами сильный тыл. Горожане стараются многое сделать, чтобы на передовой было все необходимое для выполнения боевых задач: доставляем экипировку, оборудование, инструменты, продукты питания. Мы всегда готовы оперативно реагировать на ваши запросы, оказывать поддержку семьям. Эта работа будет продолжаться столько, сколько потребуется. Возвращайтесь живыми и здоровыми», — сказал мэр Руслан Болотов.