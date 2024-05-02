В Иркутске прошел торжественный митинг, посвященный празднику Весны и Труда

Торжественный митинг состоялся у стелы «Иркутск — город трудовой доблести». В нем приняли участие первый заместитель губернатора региона Роман Колесов, мэр Руслан Болотов, депутат Законодательного собрания Дмитрий Ружников, начальник Иркутского территориального гарнизона гвардии генерал-майор Сергей Михайлов, почетные граждане Иркутска, ветераны, партийцы «Единой России» и молодогвардейцы, курсанты городского центра «Патриот» и жители.
«От имени главы региона Игоря Кобзева хочу поздравить вас с замечательным праздником — 1 Мая. Уважение к человеку труда в Иркутской области имеет особое значение. В годы Великой Отечественной войны наши земляки многое отдавали фронту, чем вписали себя в геройскую летопись истории России. Сейчас большое количество жителей региона принимает участие в специальной военной операции, и они чувствуют поддержку тех, кто трудится в тылу», — обратился к собравшимся Роман Колесов.
«Вот уже больше 100 лет наша страна отмечает праздник Весны и Труда. Хочу отметить, что вся история освоения Сибири, в том числе Иркутской области, — это большой труд не одного поколения людей. Каждый из нас трудится и считает это неотъемлемой частью своей жизни. Мы заслужили этот праздник. От Законодательного собрания поздравляю всех с 1 Мая!», — подчеркнул Дмитрий Ружников.
«В этот день мы отмечаем праздник, который во все годы объединял людей труда. Панно на стеле отражают подвиг наших бабушек и дедушек, которые стояли у станков во время Великой Отечественной войны. Мы рассказываем молодому поколению, чего нам стоила Победа, каким неимоверным трудом удалось победить фашизм. Сегодня Иркутск продолжает славные традиции города трудовой доблести. Тысячи иркутян изготавливают необходимую фронту продукцию, собирают и отправляют гуманитарные грузы, вкладывают свое время и силы для того, чтобы наши бойцы на передовой чувствовали поддержку! Низкий поклон и слова благодарности всем, кто помогает. Убежден: с таким настроем мы вместе победили тогда, победим и сейчас. Еще раз поздравляю всех с праздником! С Первомаем!», — отметил Руслан Болотов.
«Без тыла нет победы. Это правило действовало в 1941 году, действует и сейчас. Иркутяне откликаются на любую просьбу участников СВО, оказывают колоссальную помощь. Низкий поклон всем присутствующим и тем, кто на СВО ведет борьбу с фашизмом. Когда есть такие люди, наша страна непобедима. Всех с праздником!», — сказал Сергей Михайлов.
Мероприятие завершилось выступлением творческого коллектива Гуманитарного центра — библиотеки имени семьи Полевых, исполнившего песню «Труженикам тыла». Также состоялся запуск дневного фейерверка с зарядами цветного дыма, сообщает пресс-служба администрации города.