В Иркутске прошел торжественный митинг, посвященный празднику Весны и Труда

«В этот день мы отмечаем праздник, который во все годы объединял людей труда. Панно на стеле отражают подвиг наших бабушек и дедушек, которые стояли у станков во время Великой Отечественной войны. Мы рассказываем молодому поколению, чего нам стоила Победа, каким неимоверным трудом удалось победить фашизм. Сегодня Иркутск продолжает славные традиции города трудовой доблести. Тысячи иркутян изготавливают необходимую фронту продукцию, собирают и отправляют гуманитарные грузы, вкладывают свое время и силы для того, чтобы наши бойцы на передовой чувствовали поддержку! Низкий поклон и слова благодарности всем, кто помогает. Убежден: с таким настроем мы вместе победили тогда, победим и сейчас. Еще раз поздравляю всех с праздником! С Первомаем!», — отметил Руслан Болотов.