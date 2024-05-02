Экс-глава Минусинска попытается вернуться на пост мэра

Всего участниками конкурсного отбора стали шесть человек. В их числе, как сообщили «Ъ-Сибирь» в аппарате горсовета «южной столицы» Красноярского края, бывший мэр Дмитрий Меркулов и бывший заместитель главы города Виктор Носков. С апреля 2019 года и по настоящее время Минусинск возглавляет Андрей Первухин. В новом конкурсе он участия не принимает.
Господин Меркулов несколько лет руководил городом в статусе главы администрации, а в сентябре 2015 года горсовет избрал его главой Минусинска. Но в 2018-м Дмитрий Меркулов досрочно подал в отставку. «Причин несколько. Основная — забота о семье, точнее, психологическом состоянии членов моей семьи. Как бы я ни любил город, как бы ни старался ради его процветания, все равно найдутся те, кто посмотрит на все мои действия со своей колокольни, через свое грязное стекло и выдаст в социум свои измышлизмы», — объяснял он тогда свое решение. Обязанности главы города после увольнения Дмитрия Меркулова исполнял Виктор Носков.
Как писал «Ъ-Сибирь», первоначально конкурс на пост мэра Минусинска был назначен на 4 апреля. Поскольку заявок на участие тогда не поступило, его перенесли на 2 мая. В числе других кандидатов Игорь Крупецких, Максим Картуков, Евгений Соколов и Евгений Каков.