Экс-глава Минусинска попытается вернуться на пост мэра

Господин Меркулов несколько лет руководил городом в статусе главы администрации, а в сентябре 2015 года горсовет избрал его главой Минусинска. Но в 2018-м Дмитрий Меркулов досрочно подал в отставку. «Причин несколько. Основная — забота о семье, точнее, психологическом состоянии членов моей семьи. Как бы я ни любил город, как бы ни старался ради его процветания, все равно найдутся те, кто посмотрит на все мои действия со своей колокольни, через свое грязное стекло и выдаст в социум свои измышлизмы», — объяснял он тогда свое решение. Обязанности главы города после увольнения Дмитрия Меркулова исполнял Виктор Носков.