8-летний красноярец отправил квадрокоптер на фронт, боец СВО уже прислал ему ответ с благодарностью

«За два года, к счастью, у нас было много героев. И взрослые бойцы наши, безусловно, герои каждый день. Но когда ребенок проявляет такую инициативу — это, конечно, очень ценно и напоминает, что у нас растет правильное поколение, которое будет воспитываться в любви к Родине и с заботой о своих земляках. Когда Игнат пришел к нам с инициативой, чтобы передать квадрокоптер, мы, конечно же, стали искать подразделение, которое занимается беспилотными летательными аппаратами. Есть у нас такой герой — Зимарев Андрей, 23 года. 2 года уже воюет, сейчас он командир подразделения разведки в дивизии ВДВ. Он очень благодарен и восхищен этим поступком, поэтому будем ждать от него обратной связи, когда он получит коптер и будет применять».