8-летний красноярец отправил квадрокоптер на фронт, боец СВО уже прислал ему ответ с благодарностью

В составе традиционные маскировочные сети, сухие супы, оборудование и медикаменты для госпиталей, две машины, одежда, обувь и многое другое. Среди прочей гуманитарной помощи был отправлен интересный груз — квадрокоптер. Его отправил восьмилетний Игнат Голышев специально для подразделения, которое занимается беспилотниками. Его возглавляет 23-летний боец Андрей Зимарев с позывным Zима, который уже успел прислать Игнату письмо с благодарностью.
Игнат с папой Александром Владимировичем накануне приехали в центр сбора гуманитарной помощи «Единой России», чтобы познакомиться с волонтерами, которые ее собирают и грузят, а также посмотреть, из чего она состоит. Их встретила руководитель центра Инна Рычкова, которая провела для гостей экскурсию по складу и рассказала, чем еще жители края помогают бойцам.
«У Игната были накопленные деньги на прошлый день рождения, мы поехали и купили ему квадрокоптер, который он пожелал. Он 2−3 раза запустил его и все. И потом в один прекрасный момент вдруг у него что-то в голове “перещелкнуло”, он сказал: “А давай, папа, мы отдадим наш квадрокоптер на СВО”. Я говорю: “Давай, а тебе не жалко будет свои накопленные деньги, которые ты потратил на квадрокоптер, передать безвозмездно?” Он говорит: “Нет, не жалко…”.
В рамках экскурсии Игнат вместе с папой посмотрели, из чего сделаны маскировочные сети, а также примерили маскировочный костюм «Леший», сделанный руками красноярских волонтеров. Они своими глазами увидели, что продукция — очень качественная и сделанная на совесть, она действительно позволяет бойцу стать невидимым и слиться с ландшафтом. Инна Рычкова, в свою очередь, отметила, что в крае действительно много неравнодушных людей, и Игнат теперь — один из них:
«За два года, к счастью, у нас было много героев. И взрослые бойцы наши, безусловно, герои каждый день. Но когда ребенок проявляет такую инициативу — это, конечно, очень ценно и напоминает, что у нас растет правильное поколение, которое будет воспитываться в любви к Родине и с заботой о своих земляках. Когда Игнат пришел к нам с инициативой, чтобы передать квадрокоптер, мы, конечно же, стали искать подразделение, которое занимается беспилотными летательными аппаратами. Есть у нас такой герой — Зимарев Андрей, 23 года. 2 года уже воюет, сейчас он командир подразделения разведки в дивизии ВДВ. Он очень благодарен и восхищен этим поступком, поэтому будем ждать от него обратной связи, когда он получит коптер и будет применять».
После экскурсии Игнат передал волонтерскому центру квадрокоптер, предварительно подписав его «Зиме от Игната» и вложив туда свой рисунок и письмо.
«Мы победим, дрон не сломается, он будет крепким и незаметным. Андрею я бы сказал, что все будет отлично, пожелал, чтобы мы выиграли и чтобы все сбылось. Я уверен, что мы победим», — поделился Игнат.
В этот же день боец Zима прислал волонтерам сообщение, которое попросил зачитать Игнату:
«Привет, маленький Воин! Мой позывной Зима. И я рад возможности передать тебе искренние слова благодарности за твой благородный поступок. Я довольно давно нахожусь на СВО и уже больше года занимаюсь квадрокоптерами. Поверь, то, что ты сделал, это не просто гуманитарная помощь, ты своим поступком спас не одну и даже не десяток жизней парням, кто сейчас находится на передовой. Поэтому то, что ты сделал — это настоящий Подвиг! Мы от всей души желаем тебе оставаться таким же добрым, отзывчивым человеком и продолжать быть настоящим воином! Ты отличный парень и настоящий защитник нашей Родины».
Краевой партийный центр по сбору гуманитарной помощи продолжает свою работу. Если вы хотите помочь нашим защитникам, звоните по телефону:
Отметим, помощь бойцам СВО является важным направление Народной программы партии «Единая Россия».