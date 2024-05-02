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Предприятия Уралвагонзавода попали под санкции США

Два подконтрольных АО «НПК “Уралвагонзавод” в Нижнем Тагиле предприятия попали под санкции США. В обновленном списке американского Минфина оказались Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения и Уральский научно-технологический комплекс.

Кроме того, в перечень были внесены еще две организации, расположенные в Свердловской области. Это ООО «Униматик» — поставщик технологий, металлорежущего оборудования и инструментов и ООО «Треал-М» — производитель смазочных материалов для ухода за оружием.

Накануне Минфин США значительно расширил санкционный список, включив в него ряд российских предприятий. В него вошли машиностроительные заводы, компании, связанные с нефтегазовой отраслью. Под санкции попал российский лоукостер «Победа» (дочерняя структура «Аэрофлота»).

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