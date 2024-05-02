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Дело экс-жены племянника Назарбаева Сатыбалды направили в суд — Антикор

АСТАНА, 2 мая — Sputnik. Антикоррупционное агентство Казахстана завершило расследование по подозрению Гульмиры Сатыбалды Г. и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправства, повлекшего тяжкие последствия и направил дело в суд.

Источник: Sputnik.kz

На сегодняшний день участники судебного процесса ознакомились с материалами уголовного дела. В результате в отношении Сатыбалды Гульмиры следственный суд г. Алматы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь рассмотреть уголовное дело Антикор направил в Специализированный межрайонный уголовный суд г. Алматы.

В Антикоре отметили, что согласно требованиям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.