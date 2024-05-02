Минобороны: военные Беларуси участвуют в антитеррористических учениях в Тегеране

В Министерстве обороны проинформировали, что военнослужащие Беларуси принимают участие в антитеррористических учениях в Тегеране. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
В сообщении сказано, что белорусская делегация во главе с начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майором Александром Басом участвует в командно-штабном учении «Пояс безопасности 2024». Указанное учение проходит в Тегеране.
В Минобороны отметили, что в рамках данного учения белорусские военные вместе с иранскими отрабатывают вопросы, связанные с борьбой с террористическими формированиями.