Губернатор уволил министра промышленности Челябинской области

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий ушел в отставку. Распоряжение о его увольнении подписал губернатор Алексей Текслер.
— Исполняющим обязанности министра назначен Михаил Кнауб, — сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там добавили, что Павел Рыжий покидает пост главы министерства, так как переходит на другое место работы.
Напомним, министерство промышленности Челябинской области работает с 2019 года. Павел Рыжий был его бессменным руководителем.