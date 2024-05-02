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Губернатор уволил министра промышленности Челябинской области

Глава минпрома Челябинской области Павел Рыжий ушел в отставку.

Источник: пресс-служба минпрома

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий ушел в отставку. Распоряжение о его увольнении подписал губернатор Алексей Текслер.

— Исполняющим обязанности министра назначен Михаил Кнауб, — сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там добавили, что Павел Рыжий покидает пост главы министерства, так как переходит на другое место работы.

Напомним, министерство промышленности Челябинской области работает с 2019 года. Павел Рыжий был его бессменным руководителем.