Лунгу — о ситуации в аэропорту Кишинева: власти вводят запреты вопреки Конституции

«Наша власть вообще умеет работать без запретов и ограничений? Видимо, нет. (…) Неужели поток станет настолько большим, что аэровокзал не выдержит нагрузки? А на минувших праздниках тогда как работали? Что изменилось? Наши граждане всегда ездили в праздничные дни. Или власть так напугало присутствие в зале людей от оппозиции, которые на днях тепло встречали своих?».