Лунгу — о ситуации в аэропорту Кишинева: власти вводят запреты вопреки Конституции

Как следствие, людям пришлось часами простаивать на улице перед зданием аэровокзала, так как вход был разрешен только при наличии билета на самолет.
Ранее, объявляя о предстоящих ограничениях, глава Погранполиции Руслан Галушка заявлял, что данная мера необходима для повышения авиационной безопасности и предотвращения «неприятных ситуаций». По словам чиновника, ограничения вводятся на период пасхальных праздников в связи со значительным увеличением пассажиропотока на границе в целом.
«Наша власть вообще умеет работать без запретов и ограничений? Видимо, нет. (…) Неужели поток станет настолько большим, что аэровокзал не выдержит нагрузки? А на минувших праздниках тогда как работали? Что изменилось? Наши граждане всегда ездили в праздничные дни. Или власть так напугало присутствие в зале людей от оппозиции, которые на днях тепло встречали своих?».
Алексей Лунгу напомнил властям о законодательных нормах, в том числе одном из пунктов Основного закона страны.
«Видимо власть забыла, что статья 27 Конституции гарантирует гражданам право на свободное перемещение. Кроме того, в статье 2 Авиационного кодекса говорится, что одна из задач гражданской авиации — содействовать свободному перемещению товаров и людей и обеспечивать свободный доступ на этот рынок услуг. Аэропорт — территория публичного интереса, где люди, в том числе, покупают билеты».
Политик назвал абсурдом отказ гражданину в праве проводить или встретить своих родных и близких, друзей и коллег.
«Вряд ли такое возможно в любой другой стране. Даже с учетом существующих мер контроля, заходить в аэропорт после досмотра там не запрещают. А наша власть таким поведением лишь показывает, что не умеет грамотно и цивилизованно решать организационные вопросы», — подытожил Лунгу.
По его мнению, свое отношение к подобным решениям властей народ Молдовы выскажет на предстоящих осенью президентских выборах.