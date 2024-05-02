Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин остался в санкционном списке США

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин остался в санкционном списке лиц и предприятий Соединённых Штатов Америки (США), сообщает URA.RU.
По данным портала, новый санкционный перечень был опубликован на сайте Минфина США 1 мая. Помимо главы региона в этот список вошли предприятия Прикамья, которые поддерживают оборонный комплекс РФ, а также ряд чиновников и предпринимателей края.
Как сообщает издание, в список вошли около 20 предприятий Пермского края. В частности, в нём оказался крупный производитель деталей для вертолётов «Редуктор-ПМ».
Напомним, губернатор Махонин был включён в санкционный список США в феврале 2023 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что кроме главы Прикамья в перечень были включены также ряд глав регионов РФ.