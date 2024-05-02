В Крыму оценили намек постпреда Украины об атаке по Крымскому мосту

Ранее Кислица на своей странице в X привел «список шести основных типов мостов на 2024 год»: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты», «Керченские мосты». И если на каждый тип он опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, то надписью «Керченские мосты» озаглавлена пустая картинка.