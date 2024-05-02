В Крыму оценили намек постпреда Украины об атаке по Крымскому мосту

Ранее Кислица на своей странице в X привел «список шести основных типов мостов на 2024 год»: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты», «Керченские мосты». И если на каждый тип он опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, то надписью «Керченские мосты» озаглавлена пустая картинка.
«Киевский режим продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть», — сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, «лживые и фанерные» политики на Украине довели страну до разрухи и развала и теперь стремятся разрушить гражданские объекты на территории соседнего государства.
«Мы допускаем провокации со стороны нацистского режима Зеленского в отношении Крымского моста, но пусть в Киеве заучат или запишут, что за каждую попытку агрессии им воздастся сторицей», — добавил Гемпель.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят «неизбежное возмездие» с использованием любых видов оружия.